Вероятнее всего, память будет производства компании Micron.

Недавно в сети появилась информация о планах компании Micron на будущее, которая позволяет получить представление о предполагаемом появлении видеокарт, оснащенных новейшей памятью GDDR7.

Согласно утечке дорожной карты, дебют первой итерации GDDR7 намечен на конец следующего года. GDDR7 первого поколения обладает впечатляющей эффективной частотой 32 ГГц. Появление такой памяти позволит компаниям NVIDIA и AMD значительно увеличить пропускную способность памяти при сохранении ширины шины.

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Учитывая сроки, к концу следующего года есть вероятность увидеть GDDR7 в действии, возможно, в GeForce RTX 5090 или даже в младших моделях серии RTX 5000. Аналогичные ожидания распространяются и на видеокарты Radeon.

Стоит отметить, что переход на более быструю память рассчитан еще на два года, а ее массовое появление ожидается в конце 2026 года. Это будет по-прежнему GDDR7, но с повышенной частотой – 36 ГГц. Удивительно, но о появлении GDDR8 или какой-либо альтернативы не сообщается, по крайней мере, до 2028 года.

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Если говорить о других вариантах памяти, то выпуск HBM4 запланирован на середину 2025 года. Кроме того, в конце 2024 года компания Micron планирует представить RDIMM с эффективной частотой 8000 МГц. Также активно развивается LPCAMM, что свидетельствует о более широком спектре инноваций в области памяти.