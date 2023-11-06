Церемония награждения привела к огромным потерям со стороны Украины.

Украинское подразделение сообщило о гибели 19 военнослужащих в результате атаки российских войск вблизи линии фронта на юге Запорожской области. В результате трагического инцидента погибли самые опытные бойцы 128-й горно-штурмовой бригады. Решение о проведении церемонии награждения в непосредственной близости от линии фронта у многих вызвало недоумение.

Президент Зеленский, реагируя на инцидент, выразил уверенность в том, что его можно было предотвратить. В воскресенье он выступил в социальных сетях с заявлением о возбуждении уголовного дела, подчеркнув, что каждый военнослужащий, находящийся в зоне боевых действий под воздушным наблюдением, должен хорошо знать, как обеспечить свою безопасность.

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Многие украинские военнослужащие и военные эксперты подвергли критике решение о проведении церемонии в зоне повышенного риска ударов. Они утверждают, что украинские офицеры должны были знать о постоянном наблюдении за украинскими войсками российскими беспилотниками вблизи линии фронта, что служит ориентиром для нанесения авиационных и артиллерийских ударов.

Министр обороны Украины Рустем Умеров ранее подтвердил сообщения о потерях в результате атаки 128-й горно-штурмовой бригады. Он распорядился провести всестороннее расследование этого трагического события.

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В то же время Стратегическое командование Украины сообщило, что в ходе обстрела была применена баллистическая ракета малой дальности Искандер-М.