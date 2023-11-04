Модель посвящена 20-летию компании.

Как сообщают западные издания, новая 20-я юбилейная версия графического процессора GeForce RTX 4090 от компании GALAX обладает уникальной особенностью: в ее состав входит микросхема Signal Enhancement, а именно HDMI Retimer Parade PS8419. Эта микросхема является новаторской разработкой в отрасли и предназначена для улучшения HDMI-подключения на больших расстояниях, обеспечивая стабильную передачу сигнала.

Модель GALAX GeForce RTX 4090 20th Anniversary Edition была впервые представлена несколько недель назад и продемонстрировала инновационный подход компании: в ней применен механизм охлаждения, аналогичный дизайну Founders Edition от NVIDIA.

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Углубляясь в специальное издание, GALAX представила четырехслотовый кулер с трехвентиляторной конфигурацией. В то время как два вентилятора расположены на передней панели карты, третий вентилятор стратегически расположен на задней панели карты, выбрасывая воздух через вентиляционные отверстия. Как видно на фотографиях, эта карта имеет внушительные размеры: 344 мм в длину и 60 мм в толщину.

Еще больше отличает этот GPU съемная акриловая плата на передней панели, что позволяет потребителям экспериментировать с ее оформлением. Использование акрила не только добавляет эстетики, но и приносит практическую пользу.

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Одним из наиболее интересных аспектов графического процессора GeForce RTX 4090 20th Anniversary от GALAX является использование HDMI-таймера Parade PS8419. Это первый случай применения данной технологии в отрасли. Таймер служит для улучшения и стабилизации передачи HDMI-сигналов, особенно на большие расстояния по кабелю.