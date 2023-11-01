Сейчас компания активно наращивает поставки.

Компания NVIDIA в своем недавнем заявлении для Комиссии по ценным бумагам и биржам США официально признала, что на ее высокотехнологичные продукты для центров обработки данных наложены новые ограничения на экспорт, запрещающие их поставку в определенные страны, в том числе и в Китай. Хотя в первоначальном заявлении в Комиссию по ценным бумагам и биржам США от 17 октября упоминался графический процессор RTX 4090, в последующем заявлении его убрали, что привело к появлению предположений о том, что RTX 4090 может быть освобожден от этих ограничений. Однако это не так.

По информации из китайских источников, NVIDIA будет разрешено экспортировать видеокарту RTX 4090 в Китай и другие страны той же категории только в течение месяца после первоначального объявления о санкциях. В отличие от продуктов для центров обработки данных, таких как A100, H100, A800 и H800, RTX 4090 по-прежнему можно поставлять в Китай, но это разрешение будет действовать только в течение следующих двух недель.

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Учитывая постоянно меняющийся характер американского законодательства, прогнозирование изменений в нормативных актах является непростой задачей. Однако, по имеющимся данным, NVIDIA предпринимает упреждающие шаги, отправляя значительное количество чипов AD102 в Китай в качестве меры предосторожности.

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Одним из возможных вариантов действий NVIDIA является адаптация вычислительной мощности своих графических процессоров в соответствии с новыми критериями или выпуск обновления BIOS, ограничивающего определенные возможности.