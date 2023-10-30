Когда устройство будет доступно – неизвестно.

Компания AceMagic, китайский производитель компактных мини-ПК, представила свое последнее и самое мощное творение – AceMagic Tank 03. Это инновационное устройство обладает впечатляющими возможностями: грозным процессором Intel Core i9-12900H, графикой NVIDIA GeForce RTX 3080M, большим объемом оперативной памяти DDR5 – 64Gb, а также тремя слотами для NVMe-накопителей. Однако нестандартный дизайн Tank 03, характеризующийся кубической формой, заметными вентиляционными отверстиями, броской графикой, ослепительной RGB-подсветкой и циферблатом, не пришелся по вкусу некоторым cкептически настроенным пользователям.

Как сообщает Liliputing, компания AceMagic утверждает, что дизайн мини-ПК Tank 03 навеян научно-фантастическими космическими кораблями, а не напоминает бытовые приборы вроде фритюрницы или хлебопечки.

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Размеры данного устройства весьма компактные – всего 167x167x161 мм.

Температура графического процессора регулируется пятью тепловыми трубками D5, несколькими вентиляторами и потоком воздуха, всасываемым через верхнее вентиляционное отверстие корпуса и выводимым через отдельную область на задней панели.

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На момент написания статьи AceMagic Tank 03 Mini PC еще не появился на официальном сайте производителя. Ожидается, что в ближайшее время будут доступны четыре предварительно сконфигурированные системы. Эти конфигурации будут варьироваться от модели Intel Core i7-12700H с GeForce RTX 3060M, 16Gb ОЗУ и 1Tb SSD до модели Core i9-12900H и GeForce RTX 3080M с 64Gb ОЗУ и 1Tb SSD.