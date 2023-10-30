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Kachka
RTX 4080 Super будет всего на 5% мощнее, чем RTX 4080
Стоимость RTX 4080 Super может оказаться оказаться более $1 300.

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Проходит еще одна неделя, а вместе с ней и очередной цикл спекуляций и утечек, связанных с RTX 4080 Super. Однако на этот раз слухи имеют несколько больший вес. Источником новой интригующей информации является авторитетный инсайдер PCI ID Repository. В его цифровых недрах появилась свежая запись, проливающая свет на RTX 4080 Super и его загадочное кодовое название GPU. В данном случае, судя по всему, первое предложение обновленной линейки Ada Lovelace будет использовать AD103, что не может не радовать.

В текущей версии RTX 4080 используемый GPU занимает практически весь чип, а четыре потоковых мультипроцессора остаются бездействующими. Это соответствует потенциальным дополнительным 512 шейдерам, а если учесть, что RTX 4080 уже может похвастаться 9728 шейдерами, то RTX 4080 Super, построенный на полном кристалле AD103, даст лишь незначительное увеличение числа шейдеров на 5,3%.

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К сожалению, дальше AD103 не предлагает никакого скрытого потенциала. Если у NVIDIA нет грандиозных планов по повышению тактовых частот для варианта Super, то ожидаемый прирост производительности представляется недостаточным для того, чтобы обратить на него внимание.

#nvidia #видеокарты #rtx 40 #rtx 4000 #ada lovelace #rtx 4080 #rtx 4080 super
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