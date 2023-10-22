RTX 4080 Super может получить 20Gb памяти.

К продолжающейся дискуссии о грядущей серии GeForce RTX 40 SUPER присоединилась еще одна сторона. Наряду с информацией, предоставленной двумя авторитетными аппаратными утечками, компания Benchlife утверждает, что получила свежие сведения от своих источников среди партнеров по производству плат. Тем не менее, такие важные детали, как полные спецификации и дата выхода, остаются неподтвержденными.

RTX 4080 → RTX 4080 Super

GPU: AD103 → AD102

Память: 16Gb → 20Gb

Шина памяти: 256-бит → 320-бит

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RTX 4070 → RTX 4070 Super:

GPU: AD104 → AD103

Память: 12Gb → 16Gb

Шина памяти: 192-бит → 256-бит

Использование конфигурации с 20Gb памяти требует более широкой 320-разрядной шины памяти, что может объяснить появившиеся ранее слухи о том, что в RTX 4080 будет использоваться GPU AD102, поскольку AD103 не обладает необходимой шиной. Кроме того, это означает, что объем памяти RTX 4070 SUPER также может быть увеличен до 16Gb.

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Стоит отметить, что, представив RTX 4080 SUPER с 20Gb, NVIDIA обеспечит настройку памяти, аналогичную Radeon RX 7900 XT. Более того, обе компании будут иметь поразительно схожие high-end линейки по конфигурации памяти, включающие варианты с 24, 20 и 16Gb.