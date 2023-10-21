На мировом рынке она вряд ли появится.

Несколько месяцев назад компания MaxSun представила серию MGG, но официальный анонс модели RTX 4090 состоялся в июле. Теперь компания раскрыла цены на эту флагманскую видеокарту, и она вот-вот появится в продаже.

Следует отметить, что графические процессоры MaxSun доступны в основном в Китае и других азиатских регионах из-за лицензионных ограничений, которые не позволяют компании напрямую продавать свои видеокарты за их пределами. Тем не менее, некоторые дистрибьюторы иногда выпускают эти карты в ЕС и США, особенно младшие серии.

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Учитывая эти ограничения, маловероятно, что GPU RTX 4090 MGG получит широкое распространение на мировом рынке. Если обстоятельства не изменятся, официальная предлагаемая производителем розничная цена (MSRP) на эту карту составит чуть более 1 999 долларов, что заметно выше референсной цены в 1 599 долларов. Стоит отметить, что это обновление цен произошло почти через год после начала продаж RTX 4090.

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Вариант RTX 4090 MGG является уникальным представителем на рынке видеокарт, оснащенным флагманским GPU NVIDIA и пятью вентиляторами. Эта карта имеет элегантный алюминиевый корпус из двух частей и настраиваемую RGB-подсветку. Из коробки она поставляется с заводским разгоном, повышающим тактовую частоту до 2580 МГц, при этом TDP по умолчанию составляет 450W.