Базовая стоимость RTX 4070 и без того составляет $600.

Вчера в сети появились разговоры о готовящемся выпуске видеокарт GeForce RTX 40 Super. Недавно стали известны спецификации одной из этих моделей.

Согласно информации, полученной от инсайдера под ником MEGAsizeGPU, RTX 4070 Super будет оснащена графическим процессором AD103 и 16Gb памяти, работающей на 256-битной шине. Это означает, что новинка будет обладать большим объемом памяти по сравнению с RTX 4070 и RTX 4070 Ti, которые имеют по 12Gb памяти каждая. Кроме того, использование графического процессора AD103 позволяет предположить, что RTX 4070 Super, скорее всего, превзойдет RTX 4070 Ti, поскольку последняя основана на более компактной архитектуре AD104.

реклама

Инсайдер также намекает на возможность выпуска компанией NVIDIA оптимизированной версии RTX 4070. Ожидается, что в этом варианте вместо более быстрой памяти GDDR6 будет использоваться память GDDR6X, что приведет к снижению частоты памяти. Хотя другие отличия пока не раскрываются, такая модель может эффективно преодолеть заметный разрыв в производительности между RTX 4070 и RTX 4060 Ti. Однако важно помнить, что цена RTX 4070 составляет $600, а 16Gb-я версия RTX 4060 Ti стоит $500. Таким образом, ценовая стратегия для упрощенной RTX 4070 становится ключевой, чтобы не подорвать продажи RTX 4060 Ti 16Gb.