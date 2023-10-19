Уже зафиксировано подорожание до четырёх раз.

В связи с введением Соединенными Штатами новых ограничений на экспорт высокопроизводительных графических чипов, таких как NVIDIA H800 для дата-центров и RTX 4090 для игр, ситуация с запасами на китайских платформах электронной коммерции заметно изменилась. Большинство известных розничных продавцов столкнулись с дефицитом этих видеокарт, а многие официальные магазины даже сняли их с продажи.

Важно отметить, что эти ограничения, изложенные в американских документах ECCN 3A090, предусматривают, что пропускная способность памяти не должна превышать 600 Гбайт/с, а вычислительная мощность объединенного процессора – 4800 TFLOPs. Поскольку эти правила подразумевают объединение всех возможностей вычислительных блоков, RTX 4090 попадает под эти ограничения.

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Дебют RTX 4090 состоялся в октябре 2022 года, её начальная цена составляла 12 999 юаней. Однако в настоящее время самая низкая цена с учетом доставки составляет 26 000 юаней, что уже вдвое выше первоначальной стоимости. Некоторые пользователи даже сообщают о четырехкратном росте цен. Примечательно, что официальные магазины также сняли свои объявления, в том числе и о продаже Founders Edition от NVIDIA, которая была выпущена в Китае значительно позже, чем в других регионах.

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Следует отметить, что Китай – не единственная страна, столкнувшаяся с подобными ограничениями, но она, несомненно, входит в число крупнейших игровых рынков для NVIDIA.