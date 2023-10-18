Карты должны появиться в 2024 году.

Компания NVIDIA якобы готовится к выпуску новой линейки графических процессоров – серии GeForce RTX 40 SUPER, которая, по слухам, будет состоять из трех отдельных карт: RTX 4080 SUPER, RTX 4070 Ti SUPER и RTX 4070 SUPER.

Эта информация поступила от надежного источника под ником hongxing2020, который известен своими точными утечками, особенно в отношении сроков выхода различных графических процессоров. Примечательно, что этот источник одним из первых предположил, что NVIDIA может переименовать свою видеокарту GeForce RTX 4080 12Gb, что и произошло, когда карта осталась нереализованной и в итоге была переименована в GeForce RTX 4070 Ti.

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Как сообщается, в число обновленных графических процессоров GeForce RTX 40 войдут GeForce RTX 4080 SUPER, RTX 4070 Ti SUPER и RTX 4070 SUPER. Напомним, номенклатура "SUPER" не использовалась в серии GeForce RTX 30, но есть существенные свидетельства ее существования до того, как компания перешла на упрощенную схему маркировки "Ti". В грядущих графических процессорах GeForce RTX 40 NVIDIA может вновь ввести маркировку "SUPER" для вышеупомянутых видеокарт.

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Хотя конкретные технические детали и сроки выпуска этих карт пока не разглашаются, весьма вероятно, что они будут выпущены в 2024 году, а их анонс при благоприятном стечении обстоятельств может состояться на выставке CES 2024.