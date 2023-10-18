Об этом стало известно из первых тестов.

Недавно компания AMD представила свои последние новинки в линейке видеокарт – Radeon RX 6750 GRE 10Gb и Radeon RX 6750 GRE 12Gb. Эти новинки, в отличие от независимой RX 7900 GRE, имеют поразительное сходство с RX 6700 и RX 6700 XT. Однако их отличает заметно более низкая цена, что делает их достойными соперниками RX 7600, особенно при тщательном изучении тестов, проведенных китайскими техническими ресурсами.

Младшая из двух новинок демонстрирует небольшое преимущество над RX 7600, в то время как старшая значительно опережает ее, практически достигая паритета с RX 6750 XT. Важно отметить, что новые предложения AMD имеют вполне доступную стоимость. Изначально были известны только цены для китайского рынка, но теперь стали известны и розничные цены для США, хотя стоит отметить, что в США и Европе эти карты будут доступны в основном в качестве компонентов готовых ПК.

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Для американского рынка цены установлены на уровне $270 за базовую модель и $290 за версию более высокого класса. Ценовой разрыв между ними на удивление невелик, при этом карта премиум-класса может похвастаться большим объемом памяти, более широкой шиной и дополнительными потоковыми процессорами.

Если сравнить эти новинки с RX 7600, которая продается всего за $270, то становится очевидным, что обе модели Radeon RX 6750 GRE составляют сильную конкуренцию. В частности, старший вариант предлагает более привлекательную комплектацию.

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Что касается конкуренции с NVIDIA, то Radeon RX 6750 GRE 12Gb почти полностью аналогична RTX 4060 Ti, при этом цена на нее более доступная – от $400.