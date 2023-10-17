Теперь планы NVIDIA изменилась.

По информации, полученной от пользователя Twitter X AGF, руководство NVIDIA изначально рассматривало возможность применения многокристального дизайна для серии RTX 5000, намереваясь пойти по стопам архитектуры RDNA3 от AMD. Кроме того, в планах компании было внедрение HBM (High Bandwidth Memory) в свои high-end GPU. Однако вскоре NVIDIA отказалась от этой идеи, когда стало ясно, что AMD не собирается конкурировать на рынке high-end видеокарт нового поколения.

В последние недели появилось много спекуляций вокруг архитектуры Blackwell, которая должна прийти на смену серии Ada Lovelace. Согласно предположениям, будущая RTX 5090 может обеспечить ошеломляющий 70%-й прирост чистой растровой производительности по сравнению с нынешней RTX 4090. Как сообщает пользователь X AGF, NVIDIA рассматривала возможность создания "многочипового монстра" до тех пор, пока не появились новости о том, что AMD может отказаться от выпуска high-end видеокарт нового поколения, что заставило NVIDIA пересмотреть свою стратегию.

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По слухам, этот гипотетический GPU будет оснащен 32Gb памяти HBM3e, по дизайну напоминающий Grace Hopper. Такой выбор был обусловлен необходимостью обеспечения широкой пропускной способности, поскольку два модуля по 16Gb каждый окажутся недостаточными по сравнению с GDDR7 в сочетании с 512-разрядной шиной памяти. Стоит отметить, что одним из главных преимуществ памяти HBM является ее более низкое энергопотребление.

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Если обратиться к последним слухам о грядущей флагманской видеокарте NVIDIA, то ожидается, что она будет иметь примерно в полтора раза больше ядер CUDA и почти вдвое больший объем кэш-памяти L2 по сравнению с текущей топовой моделью. Предполагается, что перспективные модели RTX 5090 будут оснащаться 32Gb памяти GDDR7 с 512-битной шиной памяти и работать на частоте до 2,9 ГГц.