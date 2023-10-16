Кабина Delage D12 построена по схеме истребителей.

Автомобиль Delage D12, дебютировавший в 2020 году, переходит в стадию производства, о чем официально объявил производитель. Каждый из этих замечательных автомобилей создается вручную и, по оценкам, на производство ограниченной партии из 30 гибридных гиперкаров D12 уйдет около четырех-пяти лет.

Лоран Тапи, движущая сила марки Delage, признает, что создание узнаваемости бренда – дело постепенное. Он отмечает:

реклама "Автомобиль привлекает к себе внимание благодаря своей уникальности. В конце концов, марка оставалась невостребованной в течение семи десятилетий, и успех не придет в одночасье".

Под капотом Delage D12 находится 7,6-литровый двигатель V12, соединенный с восьмиступенчатой автоматической коробкой передач и дополненный электромотором. Этот престижный гиперкар предлагается в двух вариантах: стандартном GT, обладающий внушительной суммарной мощностью 1100 л.с., и облегченном Club, оснащенный чуть менее мощным 1010-сильным электромотором, который снижает массу автомобиля на 90 кг по сравнению с GT.

В основе конструкции D12 лежит шасси из углеродного волокна. Как и в истребителе, водитель занимает центральное положение, а пассажир располагается непосредственно за ним. Такая инновационная компоновка позволила инженерам Delage создать исключительно узкий салон, оптимизирующий аэродинамическую эффективность автомобиля. Особое внимание привлекает использование в D12 системы подвески, напоминающей ту, что применялась в Формуле-1 в 1990-е годы компаниями McLaren и Ferrari, а ее разработка приписывается нынешнему специалисту по шасси и подвеске Delage Мауро Бьянки.

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Delage D12 предлагается по цене от 2 млн долларов.