Компания проанализировала данные и сделала окончательный вывод.

Буквально вчера мы сообщали о том, что видеокарты серии GeForce RTX 30 вроде бы способны работать с генератором кадров Frame Generation через DLSS 3. Однако компания NVIDIA оперативно отреагировала на эту ситуацию, опровергнув предположение о том, что данная технология функционирует так, как предполагается.

По наблюдениям, некоторые представители игрового сообщества ПК, в том числе и на платформах типа Discord, сталкивались с ошибкой в старой версии DLSS DLL 1.0.1.0. Эта ошибка приводила к ошибочной генерации кадров на оборудовании серии RTX 20 и RTX 30. Важно пояснить, что кадры DLSS не генерировались, а просто дублировали существующие кадры. Хотя счетчики и фиксировали более высокие показатели FPS, общая плавность и качество игрового процесса в играх не улучшались. В этом можно убедиться, проанализировав дублирование кадров с помощью таких инструментов, как NVIDIA ICAT, или обнаружив сообщения об ошибках в журналах Remix, которые сигнализируют о проблемах с генерацией кадров.

реклама

Таким образом, технология не только не работает корректно, как может показаться на первый взгляд, но и вообще не работает. Любое кажущееся увеличение производительности, приписываемое данному ПО, является ошибкой.

рекомендации Дешевая АSUS RTX 4070 в Регарде 13900K в Регарде дешевле чем при курсе 60 4070 MSI по старой цене дешевле Palit Ищем PHP-программиста для апгрейда конфы

NVIDIA также отметила, что уже исправила DLL, гарантируя, что этот обходной путь будет невозможен в предстоящем обновлении.