Технология работает не в полном масштабе.

Чтобы воспользоваться мощью новейшей технологии DLSS 3 от NVIDIA и ее улучшающей производительность генерации кадров, вам понадобится исключительно видеокарта серии RTX 4000. Однако есть неожиданное открытие – DLSS 3 можно запустить на GeForce RTX 20 или 30 серии.

Эта возможность появилась в Portal: Prelude RTX, обновленной версии классического мода Portal, которая используется для демонстрации новейших технологий NVIDIA, включая DLSS, трассировку пути и трассировку лучей. Для этого необходимо загрузить DLL NVIDIA DLSS3 Frame Generation, а именно версию "1.01", и заменить ею стандартную DLSS DLL. Стоит отметить, что данный обходной путь работает только в Portal: Prelude RTX и не работает в других играх, совместимых с DLSS 3. Точная причина появления этой уникальной лазейки остается неясной.

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Хотя технически использование DLSS 3 на GPU 20-й или 30-й серии возможно, здесь есть существенная загвоздка. Производительность далеко не всегда плавная из-за плохой кадровой разметки, что приводит к заметным заиканиям. Эта проблема несколько снижает основную цель DLSS 3 – повышение производительности.

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Это открытие, естественно, заставляет задуматься о том, не является ли решение NVIDIA ограничить DLSS 3 картами серии RTX 40 стратегическим шагом, направленным на стимулирование продаж новых GPU.