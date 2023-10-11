В линейке присутствуют RTX 4060 Ti и RTX 4060.

В июле компания Colorful представила серию Ultra Z, которая расширяет хорошо зарекомендовавшую себя серию iGame Ultra White. Линейка Ultra Z предлагает широкий спектр дизайнерских решений, включающий не менее четырех уникальных вариантов. Эти карты оснащаются двумя или тремя вентиляторами и имеют скрытые разъемы питания. К числу карт с таким инновационным дизайном добавились модели RTX 4060 Ti и RTX 4060.

Суть инновации Colorful заключается в скрытом расположении 8-контактного разъема питания. Однако в серии Ultra Z компания Colorful выбрала инновационный подход, разместив разъем питания полностью под бэкплейтом. Задняя панель надежно закреплена с помощью магнитов, что обеспечивает удобный доступ к кабелю в случае необходимости. Кроме того, кабель грамотно проложен на стороне платы, обращенной к материнской плате, что позволяет полностью скрыть его.

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Такое расположение разъема обеспечивает достаточное пространство для изгиба кабеля, что сводит к минимуму риск его перегрева из-за чрезмерного изгиба. Стоит отметить, что здесь используется стандартный 8-контактный разъем PCI, что снижает теоретический риск перегрева кабеля по сравнению с более мощными разъемами.

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Серия Colorful iGame Ultra Z включает три разные модели, имеющие идентичную конструкцию трехвентиляторного кулера с размерами 31,3х18,9 см.