Смартфоны работают почти одинаковое количество времени.

iPhone 15 Pro Max продемонстрировал свое превосходство над Galaxy S23 Ultra в недавнем скоростном тесте. В последнем тесте на разряд батареи оба флагманских устройства показали сопоставимые результаты. Тем не менее, топовая новинка Apple в этом году продолжает лидировать по продолжительности автономной работы, хотя на этом пути ей пришлось столкнуться с некоторыми трудностями.

Начиная с часового телефонного разговора, специалисты PhoneBuff заметили, что даже через 60 минут iPhone 15 Pro Max не совсем точно отражает состояние своего аккумулятора. После этого он по-прежнему сохраняет 100%-й заряд, в то время как заряд Galaxy S23 Ultra имеет уже до 97%. Хотя технически iPhone и опережает, последующие тесты, скорее всего, нормализуют эти результаты. При выполнении задач просмотра веб-страниц оба флагманских устройства создают значительную нагрузку на процессоры.

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Тем не менее, Galaxy S23 Ultra начинает сокращать отставание от iPhone 15 Pro Max: оба устройства достигают 79% емкости аккумулятора. Даже при работе с Instagram оба телефона находятся в равных условиях. Однако в 16-часовом режиме ожидания, где iPhone традиционно показывает лучшие результаты, Samsung серии Galaxy S догоняет их благодаря более емкому аккумулятору, более производительным чипсетам и улучшенным программным оптимизациям.

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Даже когда Galaxy S23 Ultra выключается, iPhone 15 Pro Max сохраняет 6% заряда батареи – впечатляющий результат, учитывая, что он отставал в большинстве тестов. Стоит также отметить, что флагман Samsung оснащен более емким аккумулятором на 5 000 мАч по сравнению с 4 422 мАч у iPhone, но все равно не смог превзойти своего конкурента.