Однако эта идея более не нужна, т.к. AMD отказалась от конкуренции.

По словам пользователя Twitter под ником X AGF, первоначально компания NVIDIA планировала использовать многокристальный дизайн для серии RTX 5000, намереваясь следовать RDNA3 от AMD. Предполагалось, что в high-end GPU также будет встроена память HBM. Однако, судя по всему, компания отказалась от этой концепции, как только стало ясно, что AMD не намерена конкурировать в топовом сегменте следующего поколения.

В последние недели появилось множество предположений относительно архитектуры Blackwell, которая должна прийти на смену Ada Lovelace. Предполагается, что RTX 5090 может быть на 70% быстрее RTX 4090 в чистой растровой производительности. По имеющимся данным, NVIDIA рассматривала возможность создания "многочипового монстра", пока не появились новости о том, что AMD может отказаться от high-end видеокарт в следующем поколении, что заставило компанию сменить политику, как отмечает пользователь X AGF. По слухам, в этом гипотетическом GPU будут использоваться 32Gb памяти HBM3e, аналогичной Grace Hopper.

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Такой выбор был сделан для обеспечения достаточной пропускной способности, так как два стека по 16Gb будут недостаточны по сравнению с GDDR7 в сочетании с 512-разрядной шиной. Основным преимуществом HBM-памяти является пониженное энергопотребление.

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Согласно последним слухам о планируемой флагманской видеокарте NVIDIA, она должна иметь примерно в полтора раза больше ядер CUDA и почти вдвое больший объем кэш-памяти L2 по сравнению с текущей топовой моделью. Как утверждается, потенциальные модели RTX 5090 будут оснащена 32Gb GDDR7 с 512-разрядной шиной памяти и работать на частоте до 2,9 ГГц.