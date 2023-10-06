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Kachka
Эксперты провели детальное сравнение RTX 4080 и RX 7900 XTX и выяснили, какая карта лучше
AMD выигрывает в обычном режиме, а ключевой козырь NVIDIA – трассировка лучей.

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Авторы канала Hardware Unboxed приняли решение провести повторную оценку производительности видеокарт Radeon RX 7900 XTX и GeForce RTX 4080, поставив их перед необходимостью прямого сравнения. В отличие от предыдущих оценок, в этом тесте рассматриваются все аспекты, включая традиционную растровую производительность, возможности трассировки лучей и влияние трассировки лучей в сочетании с технологиями активного апскейлинга.

Учитывая, что тестируемые видеокарты относятся к категории топовых, обсуждение в основном ведется вокруг разрешения 4K. Тем не менее, авторы также подвергали эти карты оценке и в других разрешениях.

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Что касается традиционной растровой производительности, то RX 7900 XTX превосходит RTX 4080, что является вполне привычным результатом. В конкретных играх, выбранных для данного теста, преимущество RX 7900 XTX составляет 7%. Однако важно отметить, что производительность Fortnite заметно выделяется на общем фоне и склоняет общий результат в пользу карты NVIDIA. Если исключить Fortnite из рассмотрения, то преимущество Radeon становится заметно более существенным.

Когда в дело вступают эффекты трассировки лучей, RTX 4080 выходит в лидеры, демонстрируя 7%-е превосходство в производительности над конкурентом. Примечательно, что в некоторых играх, таких как Cyberpunk 2077, разница в производительности достигает 30%, а в Ratchet & Clank и вовсе переваливает за 40%.

Включение в играх трассировки лучей и DLSS/FSR приводит к тому, что Radeon RX 7900 XTX отстает от конкурента на 11%.

В заключение отметим, что в целом производительность этих карт остается на одном уровне. Флагман AMD демонстрирует превосходство без трассировки лучей, в то время как карта NVIDIA выходит на первое место при трассировке лучей, независимо от технологий апскейлинга.

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Кроме того, RTX 4080 отличается более низким энергопотреблением и более распространенной технологией DLSS. С другой стороны, RX 7900 XTX имеет явное преимущество в плане доступности. Если рекомендованная цена RTX 4080 составляет около $1 100, то RX 7900 XTX можно приобрести за $900.

#amd #nvidia #видеокарты #rtx 40 #rtx 4000 #rtx 4080 #rx 7900 xtx
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