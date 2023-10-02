В частности затронут новый район – Dogtown.

В расширении Phantom Liberty для Cyberpunk 2077 появилась новая локация под названием Dogtown, которая с помощью соответствующих модификаций может приобрести еще более потрясающий вид, чем в оригинале. Это было продемонстрировано в недавно опубликованном 4K-видеоролике компании Digital Dreams.

В ролике тщательно исследуется новая обстановка, появившаяся в расширении Phantom Liberty, и подчеркивается ее захватывающая дух эстетика, улучшенная благодаря трассировке путей. Стоит отметить, что такое визуальное обновление требует значительных вычислительных мощностей даже на таком высокопроизводительном оборудовании, как RTX 4090. Тем не менее, неоспоримым результатом является то, что эти моды и трассировка путей повышают визуальное великолепие как базовой игры, созданной CD Projekt Red, так и ее расширения, закрепляя за ними статус одних из самых визуально впечатляющих игр в истории.

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Cyberpunk 2077: Phantom Liberty опирается на уже заложенный в игру фундамент, предлагая еще более увлекательное повествование с мотивами шпионского триллера, захватывающие боевые эпизоды и множество дополнительного контента. Модернизированная система значительно улучшает развитие персонажа, а такие дополнения, как автомобильный бой и полицейские погони, хотя и не являются революционными, но очень радуют.

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В настоящее время Cyberpunk 2077 доступна на различных платформах, включая PC, PlayStation 5, PlayStation 4, Xbox Series X и Xbox Series S, и рассчитана на глобальную аудиторию. При этом расширение Phantom Liberty доступно исключительно для ПК и консолей текущего поколения.