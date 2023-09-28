А RTX 4070 Ti и RTX 4070 выдают по 300+ FPS.

NVIDIA и Valve объединили усилия для улучшения игрового процесса в Counter-Strike 2 с помощью новейших графических процессоров GeForce RTX 4000.

Counter-Strike 2, долгожданное продолжение CS:GO от Valve, использует обновленный движок Source 2 Engine, созданный для того, чтобы предоставить любителям FPS многофункциональный игровой процесс. Движок был тщательно настроен для обеспечения точного и отзывчивого игрового процесса при сохранении совместимости с широким спектром аппаратного обеспечения.

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Графические процессоры GeForce RTX 4000 от NVIDIA поднимают производительность на новый уровень благодаря технологии Reflex, которая снижает системные задержки до 35%. В результате задержка составляет менее 15 мс даже в более бюджетных GPU RTX 4000, таких как RTX 4060. Графические бенчмарки NVIDIA показывают, что Counter-Strike 2 демонстрирует исключительную производительность, достигая более 500 FPS на флагманской RTX 4090 при разрешении 1080р, что является предпочтительной конфигурацией для киберспорта.

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Такая высокая частота кадров и минимальные задержки особенно ценны в сочетании с новейшими игровыми мониторами с частотой обновления 500 Гц и выше. Что касается производительности в 1440р, то NVIDIA GeForce RTX 4090 по-прежнему обеспечивает более 400 FPS, что означает 4,5-кратное улучшение по сравнению с GeForce GTX 1080 и существенное 2,9-кратное увеличение по сравнению с RTX 2080. В играх с разрешением 1080р выделяются RTX 4070 Ti и RTX 4070, обеспечивающие по 300+ FPS каждая.