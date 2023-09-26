Его тестирование уже почти завершено.

В июле обществу стало известно, что компания NVIDIA усердно работает над созданием замены "опасному" разъему 12VHPWR. Теперь в сети появились первые испытания разъема 12V-2×6, который должен заменить проблемный кабель 12VHPWR.

Команда канала HardwareBusters посетила лабораторию Linewell, известного производителя кабелей питания, которые поступают в том числе и для производителей видеокарт.

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Компания Linewell подвергла кабель с инновационным разъемом тщательному тестированию, имитирующему наиболее распространенную причину неисправностей 12VHPWR. Сначала специалисты Linewell провели стандартное тестирование в течение почти часа, в ходе которого было зафиксировано незначительное повышение температуры разъема – всего до 46,5 градусов Цельсия. Затем кабель был намеренно оставлен неподключенным, что часто приводит к проблемам с плавлением. К нему была приложена чрезмерная силовая нагрузка, превышающая установленный предел в 600W и составляющая более 640W. Примечательно, что разъем успешно выдержал все испытания, продемонстрировав минимальное повышение температуры – всего 41 градус Цельсия.

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Таким образом понятно, что в рабочих нагрузках у пользователей на этот раз контакты не начнут постепенно плавиться, как было с 12VHPWR.