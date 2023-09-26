Демонстрация игры превзошла все ожидания.

Недавно была представлена свежая демонстрация расширения Phantom Liberty для Cyberpunk 2077, дополненного более чем 30 модами с трассировкой пути в разрешении 4K.

На прошлой неделе компания CD Projekt Red выпустила бесплатное обновление 2.0 для Cyberpunk 2077 в преддверии выхода платного расширения Phantom Liberty. После выхода обновления 2.0 и расширения Phantom Liberty компания CDPR в очередной раз установила новый стандарт визуального совершенства в играх для ПК. Возникает вопрос, сможет ли CD Projekt RED сохранить этот уровень качества и производительности в будущих проектах, таких как новая трилогия The Witcher и безымянный сиквел Cyberpunk 2077, который в настоящее время проходит под кодовым названием Project Orion и должен использовать движок Unreal Engine 5.

реклама

В преддверии завтрашнего мирового запуска Phantom Liberty немецкий ютубер и цифровой художник с ником Digital Dreams опубликовал геймплейное видео, демонстрирующее работу игры на его высококлассной игровой установке. Он также применил свой собственный пресет ReShade "Beyond All Limits" и множество модов. Результат действительно впечатляет и наглядно демонстрирует возможности мощной игровой системы. Поклонники наверняка найдут эту графическую выставку весьма приятной. Оценить видеоролик можно ниже.

рекомендации Ищем PHP-программиста для апгрейда конфы 4070 MSI по старой цене дешевле Palit 13900K в Регарде дешевле чем при курсе 60

Выход Cyberpunk 2077 Phantom Liberty состоится завтра для ПК, PlayStation 5 и Xbox Series X.