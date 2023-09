Cyberpunk 2077 можно взять всего за $36.

Цифровая торговая площадка GOG, ориентированная на ретро-игры, существует уже ровно 15 лет. В честь этого знаменательного события GOG устраивает распродажу и дарит бесплатные копии приключенческой игры 2013 года "Ночь кролика" (The Night of the Rabbit).

Получить свою копию можно, зайдя на GOG через браузер и перейдя по баннеру с игрой The Night of the Rabbit на главной странице магазина. Раздача будет проходить в течение всех выходных и завершится 25 сентября, а распродажа продлится до 2 октября.

Сама распродажа также представляет собой интересное событие: в GOG по сниженной цене в $30 (скидка -25%) продается игра System Shock от Nightdive, а Divinity: Original Sin 2 можно приобрести всего за $15 (-65%). Хотя Phantom Liberty не участвует в распродаже, базовую игру Cyberpunk 2077 можно приобрести за $36 (-40%), а базовая игра и расширение доступна в комплекте за $64 (-20%).

По сей день GOG остается одним из немногих магазинов цифровых игр помимо Steam, которые могут предложить пользователям множество популярных тайтлов. Он по-прежнему служит бесценным ресурсом для погружения в мир классических компьютерных игр, и наблюдение за процветанием GOG не может не радовать.