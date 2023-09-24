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Kachka
Учёные нашли на поверхности луны Юпитера Европе углерод
Для появления живых организмов Европе не хватает только азота.

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После неудачных попыток установить внеземные связи с неопознанными аномальными явлениями, которые обычно называют НЛО, Национальное управление по аэронавтике и исследованию космического пространства (NASA) обнаружило на ледяной луне Юпитера – Европе – основополагающий компонент жизни – углерод. Европа уже давно характеризуется как место с высоким потенциалом существования инопланетной жизни, и NASA наметило несколько предстоящих миссий по углубленному изучению этого небесного тела.

Последнее открытие стало возможным благодаря телескопу James Webb, который впервые подтвердил наличие углерода на Луне. Предварительные исследования показали, что углерод происходит из местного источника на Европе, что исключает возможность его попадания на Землю через метеориты или другие небесные объекты. Кроме того, обнаруженные образцы углерода отличаются исключительной чистотой.

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Благодаря телескопу "Джеймс Уэбб", который вызвал большой ажиотаж своим запуском и известен тем, что позволяет получать высококачественные изображения далеких галактик, исследователи открыли различные формы углерода в недрах Европы. Жизнь на Земле связана с определенной группой элементов, которые со временем привели к появлению сложных форм жизни, включая животных и различные организмы, формирующие экосистему нашей планеты.

К этим необходимым для жизни элементам относятся углерод, водород, азот и кислород. Новаторским открытием стало то, что теперь углерод однозначно идентифицирован на Европе. Европа, одна из многочисленных лун Юпитера, является одним из ближайших орбитальных тел к самой большой планете нашей Солнечной системы. Всего у Юпитера насчитывается 95 лун, которые делятся на различные группы, причем Европа относится к категории стабильных орбит, хотя и является самой маленькой луной в этой группе.

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Поверхность Европы состоит преимущественно из воды или соли, что делает ее относительно безликим ландшафтом, напоминающим нашу Луну. Присутствие воды на Европе в сочетании с распространенным излучением Юпитера приводит к тому, что на луне образуются водород и кислород. Единственным недостающим компонентом для появления жизни на Европе на данный момент является азот.

#космос #nasa #солнечная система #юпитер #james webb
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