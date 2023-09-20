Обойдя налоги, контрабандисты заработали бы около $10 000.

Китайские таможенные органы в очередной раз перехватили значительное количество незадекларированных комплектующих для ПК на границе, разделяющей Гонконг и материковый Китай. В ходе последнего инцидента было конфисковано 360 процессоров Intel, спрятанных в трансграничном автобусе. Дочерняя компания Gongbei Customs, отвечающая за охрану границы, произвела изъятие в начале этого месяца.

Утверждается, что при обычном сканировании кузова автобуса у сотрудников таможни возникли подозрения, что в нем что-то не так. Последующий осмотр транспортного средства выявил скрытый кэш процессоров Intel. Точное местонахождение тайника трудно определить по фотографии, но, судя по всему, процессоры были спрятаны в перегородке или опорной конструкции сиденья, расположенной между водительским и пассажирским местом.

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Среди предметов на столе для вещественных доказательств находится коллекция процессоров Raptor Lake (или, возможно, Alder Lake), которые были незаконно перевезены в автобусе, завернутые в газету. Качество изображения недостаточно для того, чтобы прочитать маркировку на процессорах, но их размер, пропорции и гравировка позволяют предположить, что это современные модели.

Процессоры аккуратно расположены на столе в виде решетки. Вероятно, они уложены по четыре штуки в глубину, что в сумме составляет 360 процессоров. Если предположить, что эти процессоры относятся к среднему классу Core i5-13400, то их общая стоимость превысит $72 000. При такой оценке контрабандисты могли бы избежать уплаты таможенных пошлин в размере около $10 000, если бы им это удалось.

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Как уже отмечалось ранее, контрабандистов в первую очередь мотивирует разница в налоге на добавленную стоимость (НДС). Товары, приобретаемые в Гонконге, освобождаются от налога, в то время как на материковой части страны НДС на потребительские товары составляет 13%. Такое существенное различие обусловливает процветание "серого" рынка технологической продукции в Китае, который в значительной степени поддерживается за счет контрабанды. Среди наиболее востребованных товаров "серого" импорта – процессоры, твердотельные накопители и графические процессоры. Однако покупатели этих нелегальных товаров лишаются гарантий, предоставляемых производителями.