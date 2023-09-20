За эту цену пользователи получат самую высокую тактовую частоту и жидкостное охлаждение.

Компания ASUS воздерживалась от выпуска флагманского графического процессора ROG Matrix еще со времен RTX 2080 Ti. Однако возникает вопрос: оправдалось ли затянувшееся ожидание. Новая RTX 4090 ROG MATRIX за $3 200 является самой дорогой моделью NVIDIA, фактически удваивая официальную рекомендованную цену RTX 4090 в $1 599.

В обмен на такую высокую стоимость покупатели получают доступ к целому ряду возможностей. Главной из них является самая высокая тактовая частота GPU среди всех вариантов RTX 4090. Видеокарта оснащена инновационной системой охлаждения, включающей трехвентиляторный радиатор в паре с жидкостной системой охлаждения, внушительную паровую камеру и специальный насос, превосходящий по размерам модели ROG STRIX LC. Кроме того, данная модель ASUS является важным событием для компании, поскольку в ней впервые применена технология жидкого металла.

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Впечатляет и то, что тактовая частота GPU увеличена до впечатляющих 2670 МГц, что на 6% превышает эталонные спецификации NVIDIA. Рецензенты отмечают, что по умолчанию карта поставляется с 500W TGP и может быть настроена на мощность до 600W.

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Примечательно, что ASUS представила специальное издание этой карты с личным автографом генерального директора NVIDIA Дженсена Хуанга. Эта эксклюзивная карта будет выставлена на аукцион для поддержки благотворительных целей через фонд Make-A-Wish. В результате потенциальные покупатели получают возможность не только приобрести самую быструю и дорогую модель RTX 4090, но и принять участие в торгах за карту с автографом Хуанга, что еще больше повышает ее коллекционную ценность.