Сайт Конференция
Блоги
Все записи Новости Статьи Персональные Стань автором
Новости
Все новости Лента новостей Hardware Software События в мире В мире игр IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Все статьи Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Статистика разгона Теги Файловый архив Реклама О сайте
Платим блогерам
Блоги
Новости Статьи Персональные
Новости
Лента новостей Hardware Software События в мире В мире игр IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Платим блогерам
Блоги
Kachka
Флагманская ASUS RTX 4090 ROG MATRIX будет стоить $3 200: в два раза больше, чем RTX 4090 FE
За эту цену пользователи получат самую высокую тактовую частоту и жидкостное охлаждение.

реклама

Компания ASUS воздерживалась от выпуска флагманского графического процессора ROG Matrix еще со времен RTX 2080 Ti. Однако возникает вопрос: оправдалось ли затянувшееся ожидание. Новая RTX 4090 ROG MATRIX за $3 200 является самой дорогой моделью NVIDIA, фактически удваивая официальную рекомендованную цену RTX 4090 в $1 599.

В обмен на такую высокую стоимость покупатели получают доступ к целому ряду возможностей. Главной из них является самая высокая тактовая частота GPU среди всех вариантов RTX 4090. Видеокарта оснащена инновационной системой охлаждения, включающей трехвентиляторный радиатор в паре с жидкостной системой охлаждения, внушительную паровую камеру и специальный насос, превосходящий по размерам модели ROG STRIX LC. Кроме того, данная модель ASUS является важным событием для компании, поскольку в ней впервые применена технология жидкого металла.

реклама

Впечатляет и то, что тактовая частота GPU увеличена до впечатляющих 2670 МГц, что на 6% превышает эталонные спецификации NVIDIA. Рецензенты отмечают, что по умолчанию карта поставляется с 500W TGP и может быть настроена на мощность до 600W.

рекомендации
Ищем PHP-программиста для апгрейда конфы
4070 MSI по старой цене дешевле Palit
13900K в Регарде дешевле чем при курсе 60
4070 Ti MSI Gaming недорого - надо брать

Примечательно, что ASUS представила специальное издание этой карты с личным автографом генерального директора NVIDIA Дженсена Хуанга. Эта эксклюзивная карта будет выставлена на аукцион для поддержки благотворительных целей через фонд Make-A-Wish. В результате потенциальные покупатели получают возможность не только приобрести самую быструю и дорогую модель RTX 4090, но и принять участие в торгах за карту с автографом Хуанга, что еще больше повышает ее коллекционную ценность.

#nvidia #видеокарты #asus #rtx 40 #rtx 4090 #rtx 4000 #ada lovelace
+
Написать комментарий (0)

Материалы по теме

AMD Adrenalin 23.9.2 поддерживает Lies of P, Party Animals и The Crew Motorfest, улучшает Anti-Lag+
Nintendo Switch 2 может иметь специальную версию NVIDIA DLSS
Эффективная реклама для вашего бизнеса

Популярные новости

Госдолг США впервые превысил $33 трлн – каждый работающий американец должен кредиторам $255 000
33
"Ростех": новые снаряды для САУ "Мальва" обеспечат превосходство над артиллерией НАТО
7
Из-за таких систем РЭБ как Красуха пилотам ВСУ приходится возвращаться на базу не выполняя задач
1
Военкор Андрица сообщил о разгроме элитной 82-й бригады ВСУ у Работино
26
Командование ВСУ не позволяет идущим в атаку бойцам, пересекаться с теми кто выжил с прошлой атаки
1
Украина отказалась от 10 старых танков Leopard 1A5 ФРГ из-за их плохого технического состояния.
3
Технология Nearlink может превзойти Bluetooth
1
Маск выразил опасения по поводу деятельности фонда Сороса
1
Аналитики назвали август худшим месяцем для крипторынка с ноября 2022 года
+
Нейросеть показала персонажей Игры престолов в образе детей
1
CNR: "Реактивный танк" Т-80 хорошо показал себя в бою и он не хуже иностранных конкурентов
1
Американские парламентарии полны решимости добиваться усиления санкций против Китая в полупроводниковой сфере
+
В сети появился новый агитационный видеоролик, призывающий вступать в ВС РФ
3
В отечественном мониторе LightCom нашли тайванский чип – российский контроллер был обманкой
10
В Сети появились кадры поражения МиГ-29 ВСУ в ходе удара ВС РФ по аэродрому Долгинцево
2
Украинские военные ради экономии и дешевизны изготавливают самодельные дроны из фанеры и труб
2
Крупнейшая сеть супермаркетов в ЕС перестанет ввозить свежие фрукты по воздуху
1
«Ланцет» поразил украинский истребитель МиГ-29 на защищённом аэродроме ВСУ
+
Вышел получасовой геймплейный ролик Witchfire шутера от авторов Painkiller
+
Ekstrabladet: Дания отправит Украине 45 танков, но есть нюанс - часть из ОБТ советские Т-72
2

Популярные статьи

Китай в обход санкции Запада приступил к разработке EUV-литографической "пушки"
7
КПТ 8 - лучшая термопаста из существующих
133
ТОП-12 мифов о корпусах для компьютеров
48
Пытаюсь использовать MX Linux вместо Windows на реальном ПК, преодолевая бесконечные проблемы
49
Почему я не покупаю дорогие видеокарты NVIDIA с СЖО, и если вообще толк от жидкостного охлаждения
17
Компания Unity Technologies на грани банкротства, какая судьба ожидает её движок Unity Engine
23
Beats Studio3 Wireless - "Эппл эмейзинг продукт" от Apple и рэперка всея Америки, доктора Дре
1
Обзор умного лотка для домашних животных PAWBBY Self-Cleaning Cat Litter Box
12
На фоне спецоперации на Украине Китай представил новый план "интеграции" с Тайванем
1
О том, как ВМС США потратили десятки миллиардов долларов на "маленькие паршивые кораблики"
6

Сейчас обсуждают

REY_B_
21:07
Подумаешь, в эти танки кто-то насрал.... Воевать то можно!
Минобороны Германии: обещанные Украине танки передаются в боеспособном виде
ЧatoБoт
21:07
Этот какл - простой мазохист, ещё и обожающий "золотой дождь".
Госсекретарь США Блинкен верит в то, что Россия оказалась «в мире боли» после начала СВО
Aleksey Kopysov
21:03
Когда условные самолетные поколения переехали на танки? Ту же платформу Армата можно относительно назвать 4м, но никак не 5м. ОБТ - это 3е поколение, что такое 4е в таком случае?
Израиль представил танк 5-го поколения Merkava Barak – конкурент «Арматы» или глубокая модернизация
AnPriz
20:59
Заморское чудо метеор из лейки .
Intel представила архитектуру Meteor Lake, которая заточена под ИИ, эффективность и новую графику
ЧatoБoт
20:54
>в Украину В Дупу они получат...
Украина получит танки M1 Abrams в ближайшее время
Дон Охуэлосович
20:53
Вам реально не похуй что кто-то купит Амд заместо Интел или Нвидия? Это 3 абсолютно одинаковые компании, берущих с нас бабки за свой продукт, имеющий как плюсы, так и минусы. Потребитель лишь берёт то...
Топ-6 причин, почему железо от AMD - лучший выбор для Ждуна
Тruth Seеker
20:49
Как мои посты не читают, если дизы мне ставят? Да и ты мне написал, что значит, прочитал уже мой пост) Кстати, трудно по 50 дизов ставить на комменты неугодных, или автоматизировали этот процесс?
Госсекретарь США Блинкен верит в то, что Россия оказалась «в мире боли» после начала СВО
Александр Привет
20:48
После тебя
Lockheed Martin открыла в Польше свой второй по величине завод в мире - там будут делать HIMARS
Pluzrepok
20:42
Ахереть, какое качество видео из 2001 года! Наверное, на нокию 3110 того времени снимал... Или Ии рулит? Во всяком случае, в фильме "" Фаренгейт 9/11" несколько по другому это всё ощущается.
В сети обсуждают новое видео терактов одиннадцатого сентября в Нью-Йорке
Midnight Sun
20:41
"Барак" на иврите "гром". Название как название.
Израиль представил супертанк, оснащённый искусственным интеллектом
Нашли ошибку или опечатку? Выделите и нажмите Ctrl+Enter
Мы используем