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Топовая RTX 5090 будет на 70% быстрее нынешней RTX 4090 и получит память GDDR7
Кроме того, чип получит в два раза больше ядер.

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Сегодня инсайдер Kopite7kimi предоставил новые сведения об архитектуре Blackwell, которая является кодовым названием линейки GPU NVIDIA следующего поколения. Предполагается, что Blackwell будет включать в себя как серию для центров обработки данных, так и серию игровых видеокарт. Тем не менее, для этих двух серий GPU будут использоваться отдельные номенклатуры: GB1XX – для высокопроизводительных вычислений и GB2XX – для игровых GPU.

Тем временем компания Panzerlied поделилась некоторыми подробностями о том, чего стоит ожидать любителям графики от нового поколения линейки NVIDIA. Вместо того чтобы представить точные цифровые характеристики, Panzerlied предлагает процентное соотношение улучшений по различным аспектам.

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RTX 5090 против RTX 4090:

  • Увеличение масштаба на 50% (предположительно, речь идет о ядрах)
  • Увеличение пропускной способности памяти на 52%
  • Увеличение L2-кэша на 78%
  • Увеличение частоты на 15% (разгон GPU)
  • Увеличение производительности в 1,7 раза

Вполне вероятно, что в серии RTX 5000 может быть использована технология GDDR7. Стоит отметить, что преемник RTX 4090, по слухам, также будет оснащен 512-битной шиной памяти.

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