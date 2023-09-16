ASUS RTX 4070 TX BTF уже поступила на склады.

В настоящее время видеокарта ASUS TX BTF находится на складе и доступна для приобретения. Однако важно отметить, что эту карту нельзя купить отдельно, и это ограничение имеет под собой определенную причину. Данная модель оснащена уникальным разъемом ASUS GC-HPWR, который является полноценной заменой традиционным 8-контактным разъемам PCIe и более современным разъемам 12VHPWR.

Благодаря этой инновационной функции отпадает необходимость в дополнительных кабелях и переходниках, что упрощает процесс установки. Тем не менее, важно понимать ключевое требование: материнская плата также должна быть оснащена этим специализированным разъемом. Без него графический процессор не будет получать необходимое питание.

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Компания ASUS предлагает два комплекта, в которые входит карта BTF RTX 4070. Пользователям предлагается приобрести карту вместе с совместимой материнской платой или выбрать более полный комплект, включающий материнскую плату и корпус. Эти компоненты выполнены в единой бело-телесной цветовой гамме, что позволяет создать не только эстетически привлекательную экосистему, но и самодостаточную систему.

Кроме того, материнская плата относится к серии BTF компании ASUS, которая имеет специфическую особенность, делающую ее несовместимой с большинством стандартных корпусов ПК: разъемы расположены на противоположной стороне. Поэтому в корпусе, входящем в комплект поставки, предусмотрены специальные вырезы для удобного размещения этих разъемов.

Начальный комплект состоит из видеокарты RTX 4070 TX BTF и материнской платы TX Gaming B760-BTF WiFi и стоит 6998 юаней (около $962). Второй комплект с материнской платой и корпусом ASUS GT502 будет стоить 8 297 юаней (около $1 141).