Рекордная производительность стоит рекордных денег.

Компания ASUS готовится представить на предстоящей неделе свой флагманский и самый быстрый графический процессор поколения GeForce RTX 4000 – ROG MATRIX GeForce RTX 4090.

Серия ASUS ROG MATRIX имеет большое значение для энтузиастов ASUS, вызывая чувство ностальгии. Эта итерация MATRIX возвращается, оснащенная флагманским графическим процессором Ada Lovelace. ASUS смело заявляет, что ROG MATRIX GeForce RTX 4090 – это их самое совершенное творение на сегодняшний день, и данное утверждение, безусловно, имеет под собой почву, учитывая передовые характеристики, отличающие видеокарту от всего, что было представлено в отрасли ранее.

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Что касается технических характеристик, то ASUS ROG MATRIX GeForce RTX 4090 может похвастаться элегантным металлическим кожухом, охлаждаемым мощной 360-мм жидкостной системой AIO. Примечательно, что на самом корпусе GPU нет ни одного вентилятора, что подчеркивает акцент на жидкостном охлаждении для эффективного терморегулирования. Более того, в 360-мм AIO установлены высококлассные вентиляторы ASUS серии ROG MF-12S ARGB, известные своей исключительной производительностью.

Как утверждает компания ASUS, видеокарта ROG MATRIX GeForce RTX 4090 – это мечта геймера, и ее привлекательность подкрепляется отличной производительностью. Результаты тестов показывают, что на сегодняшний день это самый быстрый GPU на рынке.

Учитывая исключительные возможности видеокарты, ожидается, что её розничная цена превысит отметку в $2 000.