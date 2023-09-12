Нагрузка 8-ядерного чипа ожидается в размере до 90%.

Выход обновления 2.0 для Cyberpunk 2077, а также готовящееся к выходу дополнение Phantom Liberty вызывают немалое ожидание. Пока разработчики игры наносят последние штрихи, некоторые из них выкладывают в социальные сети свежие новости, в частности, об улучшении поддержки процессоров.

Филип Пьершчиньский, видный деятель компании CDPR, решил использовать Twitter в качестве платформы для подтверждения принципиально нового усовершенствования: Cyberpunk 2077 наконец-то будет использовать все возможности многоядерных процессоров. В данном случае загрузка 8-ядерных чипов может достигать 90%. Это соответствует ожиданиям и не должно удивить геймеров, которые могут быть поражены тем, насколько сильно игра использует ресурсы процессора.

реклама

Разработчик даже порекомендовал провести экспресс-оценку с помощью бенчмарка Cinebench, возможно, для того, чтобы оценить эффективность охлаждения системы при длительной работе с высокими нагрузками на процессор.

Что еще более важно, игра больше не будет требовать модификаций для процессоров Ryzen, решая давнюю проблему, с которой сталкивались пользователи технологии Ryzen SMT (hyperthreading).

На данный момент точная дата выхода обновления Cyberpunk 2077 2.0 остается неопределенной. Однако Марчин Момот, директор по работе с сообществом CD Projekt RED, сообщил, что выход патча 2.0 запланирован на ближайшую неделю.