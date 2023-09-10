Возможно, там находились резервные серверы компании.

По сообщению чешского издания Vortex, 7 сентября в пражском офисе компании GSC Game World, разработчика S.T.A.L.K.E.R. 2, произошел пожар. Этот офис был открыт только в прошлом году. К счастью, сотрудники GSC Game World подтвердили, что в результате инцидента никто не пострадал. Однако один из трех этажей офиса, который занимала украинская студия, получил значительные повреждения и теперь нуждается в полном восстановлении.

По данным издания Vortex, остальные два этажа, занимаемые GSC Game World, не пострадали от пожара. Тем не менее, существует опасение, что на поврежденном этаже могли находиться резервные серверы компании. Представитель GSC Game World признал факт пожара и заявил, что в настоящее время ведется тщательное расследование инцидента.

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Эти факты были подтверждены другим сотрудником GSC Game World под ником Mol1t на официальном канале S.T.A.L.K.E.R. Discord. Полное сообщение Mol1t выглядит следующим образом:

"Это действительно так. К счастью, никто из наших сотрудников и персонала офиса не пострадал во время этого прискорбного события". "В прошлом мы сталкивались с проблемами более грозными, чем эта. Мы будем упорствовать".