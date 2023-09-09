Длина обеих моделей составляет всего 322 мм.

Как уже упоминалось ранее, компания MSI представила новую линейку видеокарт из примерно 20 моделей, в которых реализована обновленная концепция Gaming Slim. Компания сделала шаг назад, чтобы переосмыслить, как сделать свои модели серии RTX 4000 более стройными и привлекательными для геймеров. Хотя MSI уже представила серию GeForce RTX 4070 Gaming Slim, карты RTX 4090 и RTX 4080 до сих пор оставались скрытыми от посторонних глаз.

В рамках этой инициативы компания представила шесть новых карт, среди которых RTX 4090 Gaming Slim и RTX 4080 Gaming Slim, предлагаемые в черном и белом вариантах. Кроме того, каждая модель имеет возможности заводского разгона. Хотя компания MSI пока не представила белый вариант RTX 4090, вполне вероятно, что со временем она это сделает.

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Новые карты стали заметно тоньше: толщина RTX 4090 уменьшилась с 77 мм до всего лишь 62 мм. Кроме того, уменьшилась и масса – с 2,17 кг до 1,78 кг для RTX 4090, хотя карты по-прежнему сохраняют определенную увесистость. Дизайн RTX 4080 несколько меньше по размерам, теперь он соответствует 3-слотовой спецификации и на 203 г легче.

Трансформация RTX 4090 Gaming Trio в Gaming Slim:

Размеры: 337 x 140 x 77 мм → 322 x 136 x 62 мм.

Масса: 2170 г → 1777 г

Трансформация RTX 4080 Gaming Trio в Gaming Slim:

Размеры: 337 x 140 x 67 мм → 322 x 136 x 62 мм

Масса: 1876 г → 1673 г.