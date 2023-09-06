Мировой рекорд для Skyrim в настоящее время составляет 22 минуты.

Согласно сообщению VG247, Starfield уже удалось пройти менее чем за три часа, что весьма удивительно, учитывая, что игра все еще находится на стадии раннего доступа. Интересно, что популярный сайт speedrun.com планирует открыть свои рейтинги только 20 сентября, что позволит игрокам ближе познакомиться с игрой без давления состязаний.

3 сентября на YouTube был выложен предварительный забег, организованный игроком под ником Micrologist. В этом ролике игрок проходит масштабную ролевую игру Bethesda, затрачивая на это чуть менее трех часов. На начальных этапах игры геймер терпеливо ждет у пиратского корабля с канистрой взрывчатки, используя ее, чтобы пробить корабль, пока его дверь медленно открывается. Затем игрок входит внутрь, бросает канистру и точным выстрелом взрывает ее.

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Тестовый маршрут, над которым еще предстоит поработать, включает в себя достаточно большое количество прыжков и использование реактивного ранца для выполнения некоторых маневров. Кроме того, в сети появились некоторые технические приемы, например, удары телепортацией на небольшие расстояния.

Интригующее открытие сделал Bl00dthunder в Twitter: если толкнуть NPC в шкаф с документами, то он телепортируется в более поздний момент сюжета игры.

Для сравнения, текущий мировой рекорд спидраннинга для Fallout 4 составляет около 35 минут, для Skyrim – 22 минуты, а Oblivion может похвастаться ошеломляющим рекордом – менее трех минут.