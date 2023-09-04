Пять вентиляторов у MaxSun работают хуже, чем два у других компаний.

Компания MaxSun недавно представила первый в мире эксклюзивный графический процессор GeForce RTX 4090, оснащенный пятью вентиляторами. Однако один из покупателей этой видеокарты пришел к неутешительным выводам. Вопреки ожиданиям, пятивентиляторный GPU демонстрирует значительно более высокие рабочие температуры по сравнению с двухвентиляторным NVIDIA Founders Edition и некоторыми другими пользовательскими моделями.

Не так давно компания MaxSun, бренд, о котором редко заходит речь за пределами Азиатско-Тихоокеанского региона, представила свое новое предложение – видеокарту GeForce RTX 4090 MGG, ласково называемую "Mega Gamer". Эта карта отличается оригинальным дизайном и имеет привычную конфигурацию с тремя слотами и тремя вентиляторами. Серебристый кожух и бэкплейт органично вписаны в единое целое.

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Отличительной особенностью карты является наличие двух небольших вентиляторов, расположенных на ее боковых сторонах, которые способствуют охлаждению массивного алюминиевого блока ребер.

Кроме того, карта украшена эстетически привлекательной пластиной RGB LED на боковой стороне, что обеспечивает полную индивидуализацию. Ее печатная плата изготовлена по индивидуальному заказу и сопровождается незначительным заводским разгоном при соблюдении ограничения TDP в 450W, питаясь от единственного разъема 12VHPWR.

Недавно один из китайских пользователей приобрел видеокарту MaxSun GeForce RTX 4090 MGG и провел предварительные тесты. Результаты вызвали серьезные опасения: температура графического процессора постоянно превышала 80°C независимо от того, в каких условиях она использовалась – в играх или в бенчмарке FurMark. В самой горячей точке (Hot Spot) температура даже превышала порог в 100°С.