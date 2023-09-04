Мобильная версия карты уже имеет 1,63%.

Компания Valve недавно опубликовала свежую статистику по аппаратному обеспечению Steam. Примечательно, что в этой статистике появились настольные видеокарты GeForce RTX 4060, дебютировавшие с долей 0,23%, в то время как их мобильный аналог, RTX 4060 Laptop, несмотря на более ранний выход на рынок, уже обеспечил себе 1,63% присутствия.

В формальном контексте GTX 1650 по-прежнему сохраняет лидерство с существенной долей в 5,11%. Однако стоит отметить, что самым популярным выбором среди геймеров фактически стала RTX 3060. Такой сдвиг произошел из-за практики Steam объединять в одну категорию мобильные и настольные версии одной и той же видеокарты. Таким образом, 5,11%, приписанные GTX 1650, охватывают и мобильные, и настольные варианты. В случае RTX 3060 доля настольной версии составляет 4,87%, а мобильной – еще 4,29%. В целом это означает, что почти 10% всех геймеров Steam выбирают именно RTX 3060.

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Если перейти к центральным процессорам, то доля AMD на рынке продолжает расти и в настоящее время составляет 33,43%. Среди этих процессоров лидируют шестиядерные варианты, занимающие заметную долю в 33,05%. Одновременно наблюдается устойчивый рост доли процессоров с большим числом ядер.