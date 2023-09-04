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Hogwarts Legacy 2 уже разрабатывается студией Warner Bros. Discovery
Выход ожидается не раньше 2027 года.

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Появились сообщения о том, что в настоящее время идет работа над продолжением игры Hogwarts Legacy, которое должно поднять франшизу на новую высоту.

Эти сведения поступили от авторитетного инсайдера области с ником MyTimeToShineHello, известного своими постоянными раскрытиями инсайдерской информации в киноиндустрии. Хотя информатор воздерживается от разглашения подробностей, можно сделать вывод, что он обладает связями в компании Warner Bros.

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Конкретные сведения о потенциальном сиквеле пока скудны, поскольку мы впервые слышим о его существовании. Тем не менее, появление продолжения было вполне ожидаемым, учитывая оглушительный успех оригинальной Hogwarts Legacy. Эта игра заняла место самой продаваемой игры года, собрав внушительную сумму в $1,3 млрд.

Однако было бы неразумно ожидать даты выхода игры в ближайшее время. Генеральный директор Warner Bros. Discovery Дэвид Заслав (David Zaslav) ранее уже заявлял о своем твердом намерении создать "безупречный" игровой процесс, даже если это повлечет за собой более длительный цикл разработки.

"Мы твердо решили не выпускать фильм или игру, если не уверены, что это наша лучшая работа. Но даже в этом случае мы признаем, что чаще всего могут возникнуть сложности и неудачи. Тем не менее, в этом воплощается новая культурная философия нашей компании. Мы - рассказчики, и наши самые талантливые творческие работники стремятся поднять наш контент в зенит".

Учитывая стандартные сроки разработки игр класса Triple-A, можно предположить, что до появления Hogwarts Legacy 2 пройдет от трех до четырех лет.

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#игры #hogwarts legacy #warner bros. #гарри поттер #hogwarts legacy 2
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