Разработчики ожидают, что игра окажется очень успешной.

Пит Хайнс, старший вице-президент по глобальному маркетингу и коммуникациям компании Bethesda, призвал геймеров "отказаться от сна и бодрствовать, чтобы насладиться игрой Starfield". Это заявление было сделано во время недавнего интервью Gamesindustry.biz, в котором Хайнс обсуждал различные аспекты деятельности Bethesda, включая выход долгожданной Starfield и послужной список студии, связанный с запуском игр и сопутствующими ошибками.

В ходе интервью Хайнсу был задан вопрос о том, как повлияло приобретение Bethesda компанией Microsoft и включение Starfield в Game Pass с первого дня на маркетинговую стратегию игры. По словам Хайнса, сервис подписки на игры от Microsoft действительно повлиял на подход команды к выпуску игр. Он подчеркнул, что Game Pass дает дополнительные преимущества, поскольку включает облачные игры как на ПК, так и на Xbox. Цель Bethesda, по словам Хайнса, состоит в том, чтобы игроки чувствовали, что не могут обойтись без игры Bethesda в своей жизни.

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Хайнс поделился:

"Честно говоря, мы часто слышим от игроков: "Я на работе, но все мысли только об игре Oblivion" или "Я на работе, но так хочется погрузиться в Fallout 3". Мне нравится идея, когда боссы ходят по офисам, а в обеденный перерыв все поглощены игрой Starfield. Я надеюсь стать свидетелем снижения производительности труда во всем мире, когда мы выпустим наши игры. Я хочу, чтобы люди не спали, а бодрствовали".

Учитывая восторженные отзывы о Starfield и значительную продолжительность игры, вполне вероятно, что многие игроки будут жертвовать часами сна в ближайшие месяцы или даже годы для её прохождения.