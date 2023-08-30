В числе его работ Grand Theft Auto 4 и 5, Red Dead Redemption 1 и 2, LA Noire и Max Payne 3.

Судя по всему, Майкл Унсворт, вице-президент Rockstar по написанию текстов, мог незаметно покинуть компанию после окончания своей карьеры, начавшейся в 2007 году. О том, что Унсворт покинул компанию, стало известно из его профиля на LinkedIn, из которого следует, что он распрощался с Rockstar в начале этого года.

Профиль свидетельствует о мастерстве писателя, который посвятил Rockstar Games более 16 лет и сыграл ключевую роль в создании некоторых из наиболее известных и коммерчески успешных франшиз видеоигр, в том числе Grand Theft Auto и Red Dead Redemption. Это подчеркивает его глубокое понимание интерактивного повествования, эволюции персонажей и дизайна масштабных игр с открытым миром. Кроме того, очевиден его опыт в создании и руководстве творческими командами.

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Сотрудничество Унсворта с Rockstar началось в 2007 году, когда он занял должность старшего креативного сценариста, которую занимал до 2019 года. Он начал свой путь с написания диалогов для игры Midnight Club: Los Angeles, а затем участвовал в создании "пешеходных диалогов" (вероятно, речь идет о разговорах неигровых персонажей) в Grand Theft Auto 4. В дальнейшем он стал соавтором сценария Red Dead Redemption вместе с соучредителем Rockstar Дэном Хаузером и Кристианом Кантамессой. В дальнейшем Унсворт участвовал в создании диалогов в LA Noire, Max Payne 3 и GTA 5, а кульминацией стала совместная работа над Red Dead Redemption 2 с Хаузером и Рупертом Хамфрисом. В том же году он был переведен на должность директора по написанию сценариев, а в 2021 году стал вице-президентом по написанию сценариев.