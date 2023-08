В разрешении 1440p The Last of Us Part II показывает 85 FPS.

В последние недели в хакерской среде, связанной с PlayStation 5, наблюдаются значительные успехи. Так, появился разработчик, который успешно создал патчи для повышения частоты кадров в секунду для различных "пиратских" игр, включая Bloodborne и Red Dead Redemption 2. Эти патчи могут быть применены к модифицированным консолям, позволяя данным играм работать с более высоким количеством FPS. Однако это лишь видимая часть общей картины. Есть основания полагать, что на взломанных консолях частота кадров в некоторых играх может превышать 100 FPS. Компания Illusion, создавшая модификации с частотой 60 FPS, о которых говорилось ранее, обосновала утверждения о том, что такие игры, как Bloodborne и The Last of Us Part II, могут достигать на взломанной PlayStation 5 до 100 FPS благодаря тщательной настройке. Например, в Bloodborne при определенных условиях можно достичь примерно 110 FPS в разрешении 720p. Аналогично, The Last of Us Part II демонстрирует 85 FPS при разрешении 1440p и приближается к 105 FPS при разрешении 1080p. К сожалению, текущие возможности не позволяют добиться стабильных 120 FPS. реклама Интригует тот факт, что разработчики, не имея официальной документации, способны превысить порог в 60 FPS в играх для PlayStation 4, в то время как официальные студии не спешат оптимизировать свои игры для использования всего потенциала аппаратных возможностей PlayStation 5. Это несоответствие особенно заметно на примере таких эксклюзивов для PlayStation 4, как Bloodborne, которые так и не вышли на ПК.