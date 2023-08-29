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MaxSun показала необычную видеокарту RTX 4090 с пятью вентиляторами, портом USB и дисплеем
Она принадлежит к серии Mega Gamer.

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Компания MaxSun недавно показала свою новую линейку – серию Mega Gamer (MGG), которая уже несколько месяцев назад была представлена в виде моделей RTX 4080 и RTX 4070 Ti. Эти видеокарты имеют действительно уникальный дизайн, отличающийся от часто используемых компанией MaxSun причудливых названий продуктов, таких как "Терминатор" и "Макдональдс".

Одним из ярких атрибутов является механизм охлаждения, сохраняющий компактную высоту в 3 слота и включающий в себя целых пять вентиляторов. Интересно, что два вентилятора меньшего размера, называемые "Air Boost", расположены сбоку. Если более крупные вентиляторы эффективно направляют воздух на крупногабаритный кулер, то вентиляторы меньшего размера предназначены для отвода тепла.

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При ближайшем рассмотрении становится очевидным, что последнее пополнение линейки MGG, а именно RTX 4090, будет иметь идентичное RTX 4080 решение охлаждения.

Еще одной примечательной особенностью является съемный дисплей с питанием от USB. Этот дисплей состоит из массива светодиодов, которые пользователь может персонализировать, добавляя на них собственный текст или графику, что еще больше подчеркивает оригинальность дизайна карты.

RTX 4090 MGG поставляется с заводским разгоном и имеет повышенную тактовую частоту 2580 МГц, что соответствует разгону на 2,4% по сравнению с базовыми характеристиками.

Как правило, графические процессоры MaxSun ориентированы в основном на внутренний китайский рынок, а также появляются на глобальных платформах электронной коммерции, таких как Aliexpress. К сожалению, на данный момент компания еще не обновила свой официальный магазин.

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#nvidia #видеокарты #rtx 40 #rtx 4090 #rtx 4000
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