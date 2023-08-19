Речь идёт о производительности на доллар.

В настоящее время компания NVIDIA занимает прочные позиции в области обсуждения вопросов искусственного интеллекта, и это вполне заслуженно. Их графические процессоры демонстрируют исключительную производительность, что делает их предпочтительным выбором для профессионалов и предприятий, начинающих реализацию потребительских проектов в области ИИ. Однако в последнее время и Intel, и AMD добились значительных успехов, усовершенствовав свои программные платформы для существенного повышения скорости генеративного ИИ. Этот прогресс привел к тому, что RTX 7900 XTX от AMD демонстрирует более высокую производительность на доллар по сравнению с NVIDIA RTX 4080 в области ИИ.

В области Stable Diffusion (Automatic111) RX 7900 XTX удалось достичь более высокого показателя итераций в секунду на доллар, чем NVIDIA RTX 4080. Благодаря использованию Microsoft Olive и DirectML вместо PyTorch, RX 7900 XTX продемонстрировала большой рост производительности: с 1,87 итераций в секунду до впечатляющих 18,59 итераций.

реклама

Для более полного понимания ситуации компания AMD представила подробное руководство, в котором описаны эти достижения. Уровень производительности, достигнутый в Automatic111, приближается к мастерству стратегии стабильной диффузии на базе SHARK, что позволяет AMD уверенно заявить о себе как о конкуренте в области генеративного ИИ.