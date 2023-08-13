В сети появился целый модельный ряд новых видеокарт.

Компания NVIDIA готовится к выпуску нового поколения графических процессоров под кодовым названием Blackwell, которые, как ожидается, станут основой производительности игровой серии GeForce RTX 5000.

Исходя из имеющейся информации, можно сделать вывод, что графические процессоры Blackwell от NVIDIA изначально были задуманы в двух вариантах. Серия "GB10X" была ориентирована на сектора высокопроизводительных вычислений и искусственного интеллекта. В рамках этой серии появились GPU GB100 и GB102, использующие ту же архитектуру, что и GB100.

реклама

Судя по утечке, NVIDIA намерена представить как минимум шесть GPU для игровой серии GeForce RTX 5000, использующих архитектуру Blackwell. Это соответствует количеству GPU в линейке Ada Lovelace. Однако есть одно существенное отличие. В линейку входит флагманская модель GB202, затем GB203, GB205, GB206 и GB207. Несмотря на то, что первоначальная линейка может показаться похожей, ключевое отличие заключается во включении в нее процессора GB205 и отсутствии GB204. Предполагаемый модельный ряд выглядит следующим образом:

Blackwell GB202 (RTX 5090)

Blackwell GB203 (RTX 5080)

Blackwell GB205 (RTX 5070)

Blackwell GB206 (RTX 5060)

Blackwell GB207 (RTX 5050)

Согласно планам NVIDIA, запуск линейки GeForce RTX 5000 ожидается не ранее 2025 года. Это позволяет предположить, что у компании есть достаточно времени для доработки и модификации своих игровых серий. В настоящее время NVIDIA сосредоточена на серии GeForce RTX 4000 с возможностью последующих усовершенствований.