Он включает 22 тепловые трубки.

Утечка информации о еще не выпущенном кулере от NVIDIA GeForce RTX 4090 Ti вновь "всплыла на поверхность", предлагая нам детальный взгляд на его удивительные инженерные решения, которые могли бы быть использованы для проектировки флагманской видеокарты Ada Lovelace.

Утечка снова исходит от неуловимого инсайдера под ником Hayaka, который, судя по всему, является единственным обладателем этого необычного кулера, поскольку других случаев его демонстрации не наблюдалось. Предполагается, что он был разработан для еще не выпущенного графического процессора GeForce RTX 40, и есть предположения, что он мог послужить ранним прототипом для GeForce RTX 4090 Ti.

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Внушительный четырехслотовый кулер имеет сквозной дизайн и оснащен осевым вентилятором с передней и нижней сторон, но примечательно, что дополнительный вентилятор расположен внутри радиатора, напоминая тем самым бутербродную лепешку. Сам радиатор массивный, украшенный многочисленными ребрами, предназначенными для эффективного охлаждения мощных графических процессоров Ada Lovelace.

Интригующим отступлением от традиционного дизайна является специфическая разводка печатной платы, которая должна была иметь вертикальное соединение, а не стандартную горизонтальную ориентацию. Это придало бы ей характерный внешний вид, если бы она была реализована. По прогнозам, мощность карты должна была превышать 400W, возможно даже приближаясь к полному пределу в 600W, предусмотренному разъемом 12VHPWR.

Что касается самого механизма охлаждения, то его неотъемлемой частью являются 22 тепловые трубки. Включение в конструкцию третьего вентилятора было направлено на обеспечение оптимального воздушного потока к внутренним компонентам, особенно к задней стороне печатной платы, на которой в варианте Titan объемом 48Gb размещались плашки памяти.