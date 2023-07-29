Проблем с недостатком места у них явно не будет.

Компания Inno3D предлагает две видеокарты RTX 4090 с жидкостным охлаждением: iChill Frostbite и iChill Black. Хотя обе карты имеют одинаковый дизайн печатной платы, системы охлаждения у них несколько отличаются. Модель iChill Black оснащена полноценным водяным контуром с внешним 240-мм радиатором, в то время как для iChill Frostbite требуется уже существующий пользовательский контур, поскольку водоблок не может функционировать самостоятельно.

Сегодня компания Inno3D представила расширение серии Frostbite, в которой появились две новые карты, оснащенные предустановленными водоблоками. Эти новинки известны под названиями Frostbite Ultra и Frostbite Pro и относятся к серии iChill.

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Frostbite Ultra поставляется с TDP 500W по умолчанию, при этом пользователи могут гибко настроить потребление до 600W с помощью доступного программного обеспечения. В плане производительности Ultra может похвастаться тактовой частотой в 2595 МГц.

С визуальной точки зрения модель Ultra оснащена акриловым водоблоком с ARGB-подсветкой. С другой стороны, для тех, кто стремится к более минималистичному дизайну, подходящим вариантом станет Frostbite Pro. Компактный однослотовый корпус этой версии лишен каких-либо элементов подсветки.

Компания Inno3D подтвердила, что данные карты скоро появятся в продаже у крупных дистрибьюторов. Однако конкретные цены и список участвующих в продаже розничных сетей в официальном пресс-релизе не приводятся.