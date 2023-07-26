Кроссовки никогда не предназначались для продажи.

Компания Apple имеет богатое прошлое, и любые реликвии, относящиеся к ее раннему периоду, стали весьма востребованными предметами коллекционирования. Эти исключительные артефакты, благодаря своей эксклюзивности и возможности рассказать о пути компании, стоят на аукционах внушительных сумм как в случае с оригинальными моделями iPhone, которые стоили значительных сумм из-за их нераспечатанного состояния, так и в случае с парой исключительно редких кроссовок Apple 1990-х годов, которые, как ожидается, скоро уйдут с молотка, а ставки на них достигнут $50 000.

Удивительно, но мало кто знает, что компания Apple когда-то выпускала кроссовки, вдохновленные своим культовым компьютером Apple Computer, с подчеркнутыми цветами бывшего логотипа. Эти кроссовки никогда не поступали в продажу и были выпущены в ограниченном количестве. В настоящее время кроссовки Omega Sports Apple Computer Sneakers выставлены на аукцион: стартовая цена составляет $50 000.

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В 1900-х годах, когда компания Apple выпускала свои товары через "Коллекцию Apple", эти кроссовки были предназначены исключительно для сотрудников Apple. Они раздавались во время конференций, представляя собой единственное мероприятие. В результате кроссовки Apple никогда не попадали к широкой публике.