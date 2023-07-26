За модель просят непомерные $750.

С момента появления архитектуры Ampere появились предположения о существовании видеокарты RTX 3080 Ti с увеличенным объемом памяти – 20Gb. Как оказалось, некоторые слухи действительно были верны, и NVIDIA усердно работала над этим графическим процессором. Однако, к разочарованию многих, компания резко изменила свое решение и решила отказаться от проекта, отменив ранее заявленные даты выхода.

Это неожиданное решение поставило в затруднительное положение такие известные бренды, как Gigabyte и MSI. Они уже выпустили партии этих карт, и у них оставалось только два варианта: либо полностью избавиться от них, либо заключить сделку по продаже их майнерам криптовалют или сомнительным ритейлерам. Таким образом, информация об этой невыпущенной модели стала достоянием общественности.

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В случае появления этих карт на вторичном рынке возникает вопрос о том, получила ли MSI какую-либо компенсацию от NVIDIA за их производство или кто-то из сотрудников MSI пытался извлечь выгоду из этих карт, которые должны были быть выброшены. В любом случае, очевидно, что NVIDIA не предоставляла никакой поддержки для этой модели, так как последний доступный функциональный драйвер был выпущен более года назад.

Данные GPU-Z раскрывают интересные подробности о RTX 3080 Ti 20Gb, демонстрируя графический процессор GA102 с 10496 ядрами CUDA, 20Gb памяти GDDR6 на 320-битной шине, работающей на частоте 1188 МГц. Удивительно, но карта поддерживает разгон, позволяя увеличить тактовую частоту GPU на 109 МГц, а памяти GPU – на 13,6%, достигая при этом достойной скорости в 21,6 Гбит/с.

В GPU-тесте TimeSpy карта набирает впечатляющие 21 тыс. баллов, превосходя средний показатель стандартной модели RTX 3080 Ti 12Gb (19,6 тыс. баллов).

В настоящее время продавец установил за эту видеокарту непомерно высокую цену – $750. Хотя она может представлять определенную ценность для коллекционеров, ее сомнительное состояние и отсутствие официальной поддержки драйверов должны стать серьезными сдерживающими факторами.