RTX 4090 можно взять за $1 367.

Новейшая линейка видеокарт NVIDIA – серия GeForce RTX 4000, включающая топовую RTX 4090 Founders Edition, в настоящее время доступна со значительными скидками в известном американском розничном магазине Microcenter. Среди трех доступных моделей, а именно RTX 4090, RTX 4080 и RTX 4070, покупателям предлагаются крайне низкие цены.

Например, GeForce RTX 4090 Founders Edition, первоначально стоившая $1 599, теперь продается со скидкой в $159, в результате чего ее стоимость cнизилась до $1 439. Более того, обладатели купона могут получить дополнительную скидку, которая снизит цену до $1367, что на 15% ниже MSRP этой карты.

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Аналогичным образом, две другие модели, GeForce RTX 4080 и RTX 4070 Founders Edition, первоначально стоившие $1 199 и $599 соответственно, теперь доступны за $1 079 и $539. С купоном цены опустятся до $1 025 и $512. Обобщенные цены на все три карты выглядят следующим образом:

RTX 4090 – $1367

RTX 4080 – $1025

RTX 4070 – $512

Важно отметить, что данные графические процессоры представляют собой совершенно новые варианты Founders Edition. Средне-бюджетная GeForce RTX 4060 Ti в настоящее время в списке отсутствует, и неизвестно, будет ли она включена в аналогичные скидочные предложения в ближайшем будущем.