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RTX 4060 Ti 16Gb даже в 4K почти не превосходит RTX 4060 Ti 8Gb по количеству fps
Основной ориентир видеокарты – 1080 и 1440р.

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Недавно в сети были опубликоваы подробные обзоры видеокарты RTX 4060 Ti 16Gb, в которых подчеркивалась ее производительность в игровых сценариях 1080 и 1440p. В большинстве игр она показала незначительную разницу по сравнению с 8Gb-й версией. Однако в некоторых играх, при определенных настройках, разница между двумя вариантами была существенной. Пару часов назад появился очередной обзор, посвященный оценке производительности видеокарты в разрешении 4K.

Следует признать, что игры в разрешении 4K не являются основной целью для RTX 4060 Ti. Тем не менее, эти тесты имеют важное значение, поскольку позволяют понять, насколько увеличенный объем памяти влияет на производительность в условиях столь высокой нагрузки.

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При рассмотрении оказывается, что в большинстве игр, даже при разрешении 4K, разница между двумя версиями незначительна. Более того, в некоторых случаях 8Gb-я модель оказывается быстрее, хотя это может зависеть от конкретной видеокарты.

Следует также учитывать, что для оценки влияния ограниченного объема видеопамяти на производительность недостаточно опираться только на среднее значение fps.

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